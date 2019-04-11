جوتيريش: الوقت مازال متاحا لوقف العنف في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "الوقت ما زال متاحا لوقف العنف في ليبيا وتجنب الأسوأ".

وأكد جوتيريش، في تصريح للصحفيين نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد مشاورات مغلقة قدم خلالها إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي حول زيارته الأخيرة لليبيا، عدم وجود حل عسكري للصراع الدائر في ليبيا .

وأشار جوتيريش إلى ما قاله عند مغادرة ليبيا قبل ستة أيام بشأن شعوره بالقلق إزاء احتمالات اندلاع مواجهات خطيرة في طرابلس وما حولها، وقال إن "هذا الشعور قد تأكد الآن".

وتابع: "ولكن الوقت ما زال متاحا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والأعمال العدائية وتجنب الأسوأ وهو معركة دامية كبرى للسيطرة على طرابلس، ما زال الوقت متاحا للإقرار بعدم وجود حل عسكري، الحلول السياسية هي الوحيدة التي يمكن أن تطبق في حالات مثل الوضع في ليبيا".

وأضاف: "آمل أن يكون هناك وقت للسماح لنا بالتحرك قدما بالعملية السياسية، وأود الإعراب عن إعجابي الكبير بالعمل الشجاع الذي يقوم به على الأرض ممثلي الخاص غسان سلامة".

وأكد جوتيريش أنه سيبذل كل مساعيه الحميدة لدعم جهود السيد سلامة، معربًا عن القلق بشأن وضع اللاجئين والمهاجرين العالقين في هذا الوضع الذي وصفه بالرهيب.