رئيس الإكوادور: وضعية لجوء أسانج التي تم منحها له لم تكن لتستمر

قال رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الخميس، إن الإكوادور سحبت وضعية اللجوء الممنوحة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بسبب انتهاكاته المستمرة للاتفاقيات الدولية.

وذكر في رسالة مصورة تم نشرها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "السلوك الفظ والعدواني من جانب جوليان أسانج"، بالإضافة إلى البيانات العدائية والتي تحمل طابع التهديد من جانب منظمة مجهولة ضد الإكوادور جعلت وضعية اللجوء غير قابلة للاستمرار.

وأضاف أن أسانج انتهك اتفاقيات اللجوء الدبلوماسي أكثر من مرة، موضحا "لقد انتهك بالتحديد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على أسانج اليوم في سفارة الإكوادور في لندن، حيث يقيم فيها منذ عام 2012 لتجنب اعتقاله وترحيله للسويد على خلفية اتهامه بالاغتصاب.