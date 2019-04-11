انتقادات فلسطينية لقرار «إير بي إن بي» إدراج سكن المستوطنات على موقعها

انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الخميس، قرار شركة "إير بي.إن.بي" العالمية لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت إدراج سكن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على موقعها الالكتروني.

وقال عريقات، على حسابه في موقع تويتر، إن قرار الشركة العالمية "مؤشر على تواطؤ الشركة مع حرماننا الممنهج من حقنا الأصيل في تقرير المصير".

وأضاف عريقات أن إعلان الشركة أنها لن تجني أرباحا من أنشطتها في الضفة الغربية "ليس سوى محاولة مخزية للتبرؤ من تواطؤها".

وفي السياق ذاته ، أكدت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قرار الشركة "يخالف القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب يجب معاقبة إسرائيل عليها، وأن التعاطي مع الاستيطان وما يترتب عليه من ممارسات ومنتجات وعمران ومبان وغيرها غير شرعي وغير قانوني وهو قرار باطل".

ودعت الحركة، في بيان صحفي، الشركة إلى التراجع الفوري عن قرارها، مؤكدة أن "المعركة الفلسطينية ضد الاستعمار الاستيطاني هي معركة حياة أو موت".

واعتبرت الحركة أن تواطؤ أي شركة أو مؤسسة أو دولة في التعاطي مع ما هو غير شرعي "يجعلها شريكا في الجريمة الإنسانية والسياسية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه المصادرة بفعل الاحتلال القائم بالقوة على أرضنا، وما يشكله من انتهاك واضح وجسيم لكافة المواثيق والشرائع الدولية".

وكانت شركة إير بي.إن.بي (Airbnb) أعلنت أنها لن تنفذ قرارها السابق باستبعاد الأماكن المتاحة للتأجير في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك كتسوية لدعاوى قضائية رفعتها إسرائيل ضد الشركة.