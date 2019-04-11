ميركل معلقة على قمة «بريكست»: كان مساء مكثفا جدا وطيبا جدا

رحبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتوصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن منح بريطانيا مهلة جديدة للخروج من الاتحاد.

وقالت ميركل عن ليلة القمة: "لقد كان مساء مكثفا جدا، وطيبا جدا" برهن على الوحدة، مضيفة في تصريح ليلة الخميس عقب مباحثات القمة التي استمرت نحو ثمانية ساعات في بروكسل: "لقد كان القرار الذي اتخذناه اليوم جيدا، لأنه يعطي فرص اتخاذ القرار في بريطانيا مساحة".

يشار إلى أن بريطانيا والدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال القمة على تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد من 12 أبريل إلى 31 أكتوبر.

وأكدت ميركل أن التمديد لم يكن بالدرجة الأولى بناء على مطالب بريطانيا، ولكن على المصالح الألمانية.

وشددت ميركل على ضرورة الالتزام باتفاقية الخروج التي تم التوصل إليها وقالت: "لذلك فإن يوم الخروج ليس هو الأهم من وجهة نظرنا".