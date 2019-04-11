قاضي قضية القذف التي أقامها جيفري راش ضد صحيفة أسترالية: صحافة طائشة غير مسؤولة

فاز الممثل الأسترالي الحائز على جائزة الأوسكار جيفري راش، بقضية قذف أقامها ضد صحيفة أسترالية وصحفي يعمل بها على خلفية نشر مقالات تتهم راش بالتودد الجنسي لممثلة تشارك معه في عمل فني.

وكان راش، قد تقدم بدعوى لمقاضاة صحيفة "ديلي تلجراف"، التي يمتلكها قطب الإعلام روبرت مردوخ، على خلفية نشر مقالات عام 2017 تزعم أن راش تحرش جنسيا بممثلة أثناء عرض مسرحية "الملك لير" في سيدني عامي 2015 و2016.

وقضى القاضي مايكل ويجني بالمحكمة الاتحادية بسيدني بان راش، تعرض للقذف على خلفية المقالات التي تم نشرها عام 2017، وقال إنه "غير راض بشأن احتمالات" وقوع الأحداث، مثلما زعمت الصحيفة.

وقضت المحكمة بتعويض راش، 67 عاما، مبلغ 850 ألف دولار إسترليني (608 ألف دولار أمريكي) مقابل الأضرار التي لحقت بسمعته جراء هذه المقالات.

ويشار إلى أن راش قد يحصل على تعويض آخر خلال جلسة مقررة في 10 مايو المقبل عن خسائر الفرص الاقتصادية التي لحقت براش نتيجة المقالات.

وأضاف القاضي أن سلوك صحيفة "ذا ديلي تلجراف" "غير مبرر وغير ملائم" كما أنه كان بمثابة "صحافة طائشة غير مسؤولة من أسوأ الأنواع".

وقال للصحفيين خارج قاعة المحكمة بعد صدور الحكم اليوم: "ليس هناك فائزون في هذه القضية. لقد كان الأمر مزعجا للجميع".

وقدم راش، الذي أحاط به محاموه، الشكر لأسرته.

وسُمع أحد المارة وهو يقول: "تهانينا لك يا جيفري".