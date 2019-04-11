مقتل شخص في اشتباكات خلال انطلاق التصويت في السباق الانتخابي بالهند

قُتل ناشط يتبع حزبا سياسيا في أعمال عنف على صلة بالانتخابات فيما بدأ التصويت في الانتخابات الهندية المتعددة المراحل اليوم الخميس.

وقال "جي في جي أشوك كومار"، المسؤول بالشرطة بولاية أندرا براديش بجنوب البلاد إن العاملين من الأحزاب الإقليمية المختصمة اشتبكوا عند أكشاك الاقتراع، ما أدى إلى وفاة ناشط. وأصيب أربعة آخرين.

وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي (إن دي تي في) أن القوات الشبه عسكرية في ولاية أوتار براديش أطلقت النار في الهواء لتفريق ما بين 25 إلى 30 "ناخبا كاذبا" الذين حاولوا الإدلاء بأصواتهم قسرا بدون بطاقات الهوية الملائمة.

ويشتبه في أن المتمردين الماويين نفذوا أيضا تفجيرا خارج كشك اقتراع في ولاية ماهاراشترا بغرب البلاد ولكن دون وقوع ضحايا.

ويسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحصول على فترة ولاية ثانية ببرنامج انتخابي يتمحور حور الأمن الوطني وتعهدات بالتنمية وإعانة المزارعين وإجراءات الشؤون الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن خلل في ماكينات التصويت الإلكتروني في عدة ولايات.

وقال مسؤولون بلجنة الانتخابات إن 362 من ماكينات التصويت الإلكتروني كانت معيبة في أندرا براديش، بينما وقعت مشاكل مماثلة في ولايات أوتار براديش وماهاراشترا وأوديشا، بحسب شبكة (إن دي تي في).