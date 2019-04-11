لجنة الصليب الأحمر توسع عملياتها وتزيد ميزانيتها بثلاثة أمثال في فنزويلا

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، أنها بصدد توسيع نطاق عملياتها في فنزويلا التي تعاني من أزمات بعد التوصل إلى اتفاق مع الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت المنظمة عقب زيارة قام بها رئيسها بيتر مورير إلى فنزويلا لمدة خمسة أيام: "أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيادة ميزانيتها المخصصة للعمليات في فنزويلا إلى ثلاثة أمثال، من حوالي 9 ملايين دولار إلى حوالي 6ر24 مليون دولار".

وأضاف البيان: ستجعل الزيادة المالية اللجنة الدولية للصليب الأحمر توسع نطاق عملها فيما يتعلق بأربع قضايا إنسانية ملحة هي الهجرة، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والاحتجاز".

وغرد مادورو، الذي يتعرض لضغوط دولية كي يتنحي عن منصبه، أمس الأربعاء عبر موقع "تويتر" أنه عقد "اجتماعًا غير عادي" مع مورير وفريقه.

وقال مادورو: "سنعزز مسار التعاون والدعم الدولي لصالح الشعب".

ويقاوم مادورو محاولات منافسه خوان جوايدو لإدخال المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية لفنزويلا، حيث تواجه بلاده تضخما مستفحلا.

وأوضح جوايدو أن مئات الآلاف من سكان فنزويلا في حاجة ماسة للغذاء والدواء. لكن مادورو ينفي وجود أزمة إنسانية ويرى في مساعي جوايدو لتوفير المساعدات مخططا أمريكيا للإطاحة به.

وقال مورير إنه التقى العديد من الفنزويليين، واستمع إلى التحديات التي يواجهونها وشهد تدهور الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

وأضاف: "تواجه المستشفيات صعوبات لضمان الحصول على الماء والكهرباء والأدوية، ووجود عدد كاف من العاملين بمجال الصحة في المواقع".