افتتاح جسر زجاجي جديد شرقي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة (جيانغسو) شرقي الصين افتتاح جسر زجاجي طوله 518 مترا للجمهور في قرية (هواشي) بالمقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان، اليوم الخميس، أن الجسر يتدلى على ارتفاع أكثر من 100 متر فوق مستوى سطح الأرض في منتزه سياحي محلي، وهو مصنوع من ألواح زجاجية بسمك 35 ميليمترا، ويمكن لكل لوح زجاجي حمل وزن يبلغ أقصاه 4.7 طن، ويمكن لحوالي 2600 شخص عبور الجسر في الوقت نفسه.

وأضافت السلطات أن الجسر يمكن أن يعرض مؤثرا خاصا للزجاج المكسور عندما يقف السياح عليه، حيث يسمعون صوت تحطم الزجاج ويرون نمطا من نسيج العنكبوت يظهر على سطح الزجاج.

واكتمل بناء الجسر في مارس الماضي باستثمارات إجمالية تتجاوز 80 مليون يوان (حوالي 12 مليون دولار)، وتقع قرية هواشي على بعد حوالي 130 كيلومتر من شنجهاي، وتعد واحدة من أغنى القرى في الصين.