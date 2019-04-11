بلدية السواني الليبية تطالب بفتح ممرات للمدنيين

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وصف مسؤول الإعلام ببلدية السواني الليبية، نزار محمد، اليوم الخميس، الوضع في البلدية الواقعة جنوب طرابلس بالمتأزم جرّاء احتدام القتال بالمنطقة.

وطالب محمد، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم، الهلال الأحمر الليبي ولجنة الأزمة بالمجلس الرئاسي بإخراج السكان العالقين بمناطق الاشتباك، مؤكدا عدم استجابة طرفي النزاع لنداءات وجهوها من أجل إيقاف الاقتتال ومنح فرصة لإخراج المدنيين.

وأشار إلى تواصلهم مع قوات المشير خليفة حفتر وتعذر التواصل مع قوات حكومة الوفاق من أجل تحقيق ذلك.

وحول جبهات القتال أكّد محمد تقدّم قوات المشير حفتر باتجاه الأطراف الجنوبية للعاصمة وسيطرتهم صباح اليوم على جسر الزهراء.

وقال إن "القتال يدور حالياً في قلب مدينة السواني وبالقرب من جسر المدينة الرابط بين طريق السواني وطريق المطار ومنطقة قصر بن غشير".