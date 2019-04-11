حركة العدل والمساواة: عوض بن عوف هو الوجه الآخر للبشير

قال المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية، جبريل بلال آدم، إن موقف الحركة يتشابه مع موقف القوى المعارضة لبيان الجيش السوداني، الذي أعلن فيه الإطاحة بالبشير وتأسيس مجلس عسكر لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الخميس، أن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، يعتبر رئيسًا لحكومة انقلاب، متابعًا: «حتى وإن لم يكن انقلابًا عسكريًا، فهو انقلاب سياسي».

وتابع: «نحن في حركة العدالة والمساواة غير معنيين بهذا الكلام، لأننا نؤمن أن هذا السيناريو تم بإحكام شديد للغاية، وهي لعبة بالنسبة لنا مكشوفة، ونحن نعتقد أن ابن عوف هو الوجه الآخر للبشير»، موضحًا أنه تم تعيين وزير الدفاع السوداني الحالي لتنفيذ هذا السيناريو خصيصًا بعد إعادته من المعاش.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان، مساء الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، تأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.