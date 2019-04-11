جيش الاحتلال يبدأ بسحب تعزيزاته حول قطاع غزة ويعتقل فلسطينيين

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بسحب قواته المرابطة حول قطاع غزة والتي جرى استقدامها مع التصعيد الأخير الذي جرى قبل أكثر من أسبوع.

وذكر موقع "والا" الاسرائيلي أن جيش الاحتلال بدأ بتقليص قواته في إطار التفاهمات مع حركة "حماس" الفلسطينية، بينما جرى نقل بعض الدبابات من الغلاف إلى النقب لغايات التدريب.

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال، عصر اليوم الخميس، عن اعتقاله فلسطينيين اثنين على مقربة من السياج الفاصل شمالي القطاع وجرى نقلهما للتحقيق، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية"صفا".

من ناحية أخرى، اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وفتحت قوات الاحتلال الساعة السابعة والنصف صباحًا باب المغاربة، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إن وزير الزراعة أرئيل برفقة مجموعة من المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية أمنية مشددة.

وأوضح الدبس أن المتطرف أرئيل حاول أداء صلوات تلمودية بالقرب من منطقة باب الرحمة، كما قدم شرحًا عن "الهيكل" المزعوم.

وأضاف الدبس أن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد، وتجولوا فيه، وحاولوا أداء طقوسًا تلمودية في باحاته.