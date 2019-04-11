ميركل تندد بالحرب في طرابلس وتطالب حفتر بالانسحاب

نددت المستشارة الألمانية "إنجيلا ميركل" اليوم الخميس، بالحرب الدائرة منذ أسبوع جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب ما أوردته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء الليبي عبر موقعها الرسمي، فقد جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج من المستشارة الألمانية ، أكدت فيها إدانة ألمانيا لترويع وتهديد حياة المدنيين، مشددة على ضرورة إيقاف قوات المشير خليفة حفتر الفوري لهذا الاعتداء والانسحاب.

وأشارت ميركل إلى ما سببته العمليات جنوب طرابلس من ضرر بالغ للمسار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، مؤكدة أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم.

من جانبه أعرب السراج عن تقديره للموقف الألماني، وطالب المجتمع الدولي بدور أكثر حزماً وفعالية تجاه ما وصفه بالعدوان على طرابلس.

وأكّد في الوقت نفسه على استمرار المقاومة دفاعاً عن العاصمة الليبية إلى أن يندحر المعتدون "على حد قوله"، موضحاً أن الاعتداء الذي وقع بينما تستعد البلاد لعقد المؤتمر الوطني الليبي الجامع؛ وبعد ما حدث من تفاهمات يفسر دوافعه وغاياته، وفسّر ذلك بالقول: "إن الصراع القائم هو بين الساعين لعسكرة الدولة، والملتزمين ببناء الدولة المدنية".