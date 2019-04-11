«البابا الشرفي» بنديكت السادس عشر يعزو أزمة التحرش بالأطفال إلى الثورة الجنسية عام 1968

قال "البابا الشرفي" بنديكت السادس عشر، إن الثورة الجنسية التي وقعت عام 1968 وتنامي علمنة المجتمع الغربي هما سبب أزمة التحرش بالأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.

وكتب البابا، في تصريحات نادرة له في الشأن العام: "من بين الحريات التي سعت ثورة 1968 للنضال من أجلها كانت هذه الحرية الجنسية الشاملة (...) وجزء من باطن ثورة 1968 كان هو اعتبار الاستغلال الجنسي للأطفال أيضا على أنه مسموح به ولا غبار عليه".

وتأتي هذه التصريحات المثيرة للجدل من مقال نشره البابا الشرفي الألماني المولد بنديكت في دورية "كليروسبلات" الشهرية التي توزع في الكنائس البافارية.

وتناول هذه التصريحات العديد من وسائل الإعلام ، بما في ذلك صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية ووكالة الأنباء الكاثوليكية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وفي ربط واضح بين الاعتداء الجنسي على الأطفال والمثلية الجنسية ، كتب بينيديكت أنه بعد "التطرف غير المسبوق" في ستينيات القرن الماضي ، "تم تأسيس مجموعات للمثلية الجنسية في العديد من معاهد اللاهوت ، والتي تصرفت بشكل أو بآخر بشكل علني وغيرت المناخ بدرجة كبيرة في المناخ في معاهد اللاهوت".

وكتب قائلا: "لماذا وصل التحرش الجنسي بالأطفال إلى مثل هذه النسب؟ في النهاية ، السبب هو البعد عن الرب" ، وأعرب عن أسفه قائلا إنه من الأمثلة السلبية للعلمانية الغربية هو فشل المحاولات لإدراج إشارة إلى الرب في معاهدات الاتحاد الأوروبي.

كان بنديكت السادس عشر، الذي يطوي عامه الـ92 في 16 أبريل الجاري، قد استقال من منصب بابا الفاتيكان عام 2013، معللا ذلك بتقدمه في السن، وكانت هذه هي أول استقالة بابوية منذ نحو 600 عام ، وبعد اتخاذ هذا القرار التاريخي ، تعهد "بالبقاء مختفيا عن العالم".