روسيا: احتمال اصطدام حطام القمر الصناعي الهندي بمحطة الفضاء الدولية ضئيل للغاية

قال المدير التنفيذي للبرامج المأهولة في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" سيرجي كريكاليف اليوم الخميس، إن احتمال اصطدام حطام القمر الصناعي الهندي بمحطة الفضاء الدولية ضئيل جداً، منوها بوجود بعض القطع صغيرة التي يصعب تتبعها.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن كريكاليف قوله: "لا يمكن رصد جميع الشظايا الصغيرة، والتي لها انعكاس صغير، وربما لا يمكن رصدها، حتى لو كان احتمال الاصطدام غير كبير، لكن من الأفضل أخذه بعين الاعتبار؛ لضمان سلامة المحطة".

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أعلن بداية الشهر الجاري، نجاح بلاده في إنتاج صواريخ يمكنها إسقاط الأقمار الصناعية، وقد تم اختبار أحد الصواريخ بنجاح.