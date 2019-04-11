أرجأت شركة الكهرباء الفرنسية "إلكتريست دو فرانس" (إي.دي.إف) مجددا تشغيل محطة "فلامانفيل" النووية التي تبلغ تكلفتها 12 مليار دولار، بعد أن قال خبراء استشاريون لهيئة الرقابة النووية الفرنسية إن أحد الأنابيب الأساسية الملحومة في أجزاء يصعب الوصول إليها في المفاعل النووي قد تحتاج إلى الإصلاح.

وقال الخبراء إن شركة الكهرباء الفرنسية تحتاج إلى إعادة لحام الأنابيب في 8 أجزاء في المفاعل أو تقوم بتعديل المحطة النووية لكي تضع في الاعتبار احتمال حدوث مشكلات في هذه الأجزاء أثناء التشغيل، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الرقابة النووية الفرنسية في بيان لها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الموعد الأساسي لتشغيل المحطة الموجودة في غرب فرنسا فات منذ سبع سنوات، وأصبحت عقبة في تقدم البرنامج النووي لفرنسا.

وتثير العقبات التي تواجه محطة "فلامانفيل" المخاوف بشأن قدرة "إي.دي.إف" على الالتزام بالمواعيد المقررة في مشروع مماثل في بريطانيا وبيع محطات أخرى في مناطق أخرى من العالم في ظل المنافسة الشرسة من جانب شركات بناء المحطات النووية الروسية والصينية.

وقالت "إي.دي.إف" في بيان صادر عن مقر رئاستها في باريس إن "التوصيات والحلول التي اقترحتها مجموعة الخبراء الداعمة ستؤثر على جدول اعتماد المحطة وتكاليف بنائها".

وكانت الشركة الفرنسية تأمل في الانتهاء من بناء المحطة بنهاية العام الحالي. وكانت الحكومة الفرنسية قد كلفت الشركة ببناء المحطة بحلول منتصف 2021، حتى تتمكن من بناء محطات أخرى بتكلفة تنافسية لتحل محل 58 مفاعلا نوويا قديما في فرنسا.