لبنان: إحالة 6 إرهابيين إلى القضاء العسكري لارتكابهم جرائم إرهابية

ألقت مخابرات الجيش اللبناني القبض على 6 إرهابيين، من بينهم امراة عملت على تجنيد الأشخاص لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي، وأمرت بإحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان لها اليوم – أن 5 متهمين سوريين، تم ضبطهم بعدما تبين أنهم ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بلدة (عرسال) القريبة من الحدود السورية، ولمشاركتهم إلى جانبها بالاعتداء على وحدات الجيش خلال العام 2014.

وأشارت إلى أن المتهمين عملوا أمنيا ولوجستيا لصالح تنظيمات إرهابية متعددة، وانضموا إلى خلية أمنية تابعة لأحد التنظيمات الإرهابية بهدف مراقبة مواطنين مقربين من الأجهزة الأمنية لاستدارجهم، حيث عملت الخلية على اختطافهم وتصفية عدد منهم خلال الأعوام 2014 و 2015 و 2016.

وأضاف الجيش اللبناني أن المتهمة التي ألقي القبض عليها، تبين أنها تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي وأنها تعمل لصالحه، حيث كانت تقوم بنشر إصدارات التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تجنيد أشخاص وحثهم على الانتقال إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم والقتال ضمن صفوفه.

وأوضح أن المتهمة حاولت دخول الأراضي اللبنانية خلسة من خلال استعمال أوراق ثبوتية سورية مزورة، كما أنه تبين وجود عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضدها غيابيا، على خلفية انضمامها إلى تنظيم داعش وانخراطها ضمن صفوفه.