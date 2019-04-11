أبو الغيط: لا أعرف شيئا عن صفقة القرن

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا توجد أى معلومات عن صفقة القرن التى تتحدث عنها أمريكا وإسرائيل، معقبًا: «أنا معرفش أي حاجة عنها».

وأوضح في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن صفقة القرن غير معلومة للدول العربية، ولكنها معلومة لأمريكا وإسرائيل فقط، مضيفًا: «يقاوم الفلسطينيين منذ 100 عام للاحتلال، ولن يوافقوا على صفقة القرن».

وأضاف أن الفلسطينيون يرفضون أي اتفاق يحرمهم من حق الدولة، متابعًا: «إسرائيل تحاول إضعاف الضغط على فلسطين، وبعد أن كانت تحصل السلطة الفلسطينية على 150 مليون دولار شهريا من الضرائب حجبت إسرائيل 30% من هذه المبالغ».