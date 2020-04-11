أستراليا تعتزم زيادة مخزونها من النفط لدعم السوق العالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم أستراليا زيادة مخزونها من النفط من خلال اتفاقية مع الولايات المتحدة للمساعدة في دعم السوق العالمية ، بعد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين .

وقال وزير الطاقة انجوس تايلور في بيان إن اسواق الطاقة في أستراليا تعمل بأمان وبشكل آمن فيما تعمل الحكومة مع هذا القطاع من أجل الحفاظ على امدادات الكهرباء والغاز والوقود السائل والطاقة، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف أن أستراليا تتطلع لوضع اللمسات الاخيرة لشروط تجارية بشان اتفاق مع الولايات المتحدة يتعلق باحتياطيها الاستراتيجي من النفط.

وقال: "هذا الترتيب مع الولايات المتحدة لن يعزز فقط أمن الوقود لاستراليا من خلال تعزيز المخزون لدينا ، ولكنه سوف يساعد ايضا في دعم سوق النفط العالمي خلال هذه الفترة التي تشكل تحديا لنا"

وتعتزم استراليا توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لتعزيز إمدادات النفط في حالة الطوارئ.

وقال تايلور إن وزراء الطاقة بمجموعة العشرين قد اتفقوا على تشكيل مجموعة عمل لمراقبة اجراءات تم اتخاذها لاحداث توازن بين مصالح شركات النفط والمستهكلين لضمان تدفق سلس للطاقة.

وأضاف أن الوزراء سوف يجتمعون في شهر سبتمبر المقبل لمراجعة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كان وزراء الطاقة في مجموعة العشرين قد عقدوا مؤتمر عبر الفيديو لمناقشة اوضاع سوق النفط على ضوء انخفاض الاسعار بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).