رغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وما تركه من آثار سلبية في حصد آلاف الأرواح واستنزاف موارد العديد من البلاد، إلا أن الفيروس لا يزال يكشف عن نواحيه الإيجابية على البيئة والطبيعة.

قالت مؤسسة "بلانتلايف" الخيرية، المعنية بالحياة النباتية في المملكة المتحدة، إنه يمكن أن تبدأ الأزهار البرية النادرة وأعداد النحل في الازهار أثناء الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال علماء النبات في بلانتلايف، إن فترة الراحة من عمليات القص والتشذيب للنباتات التي فرضها الفيروس، من المرجح أن تجلب الفوائد للفراشات والطيور والخفافيش.

تعتبر حواف جانب الطريق واحدة من الملاجئ للعديد من أنواع النباتات التي دمرها تحويل المساحات الخضراء التي تزرع فيها النباتات العشبية، إلى أراض زراعية ومساكن؛ حيث كانت هذه الأراضي العشبية موطنا لـ 700 نوع من الزهور البرية، أي ما يقرب من 45% من إجمالي النباتات في المملكة المتحدة.

ومع ذلك فإن دورها المحتمل كمناطق محمية، عادة ما يتم تقويضه في كل ربيع من قبل المجالس المحلية بعدما تخضع لعمليات القص والتشذيب، ويؤدي هذا إلى قطع النباتات قبل أن تقوم بالإزهار والبذور، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في نمو زهرة الأقحوان، والخشخاش الأصفر، والجزر البرية والعديد من الأعشاب والنحل.

تقول "بلانتلايف" إن هذا الصيف سيكون الأفضل على الإطلاق لهذه النباتات؛ لأن العديد من المجالس توقفت عن العديد من عمليات القص نتيجة للوباء.

وقال تريفور داينز، اختصاصي النبات في بلانتلايف، إن ذلك قد يكون بمثابة جانب ذهبي لأزمة الفيروس، وقال "إنها فرصة حقيقية للزهور، إذا انتهى الإغلاق في أواخر شهر مايو، سنرى مساحات كبيرة من زهور الأقحوان والعديد من أنوع الفراشات أيضا"

وأضاف داينز أنه يجب تقليم الأعشاب بالقرب من المقاطعات بشكل أكثر انتظامًا وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة، لكنه قال إن معظم مساحات الطريق يمكن تركها حتى وقت متأخر من العام حتى يتمكن سائقو السيارات من رؤية فوائدها التي ستتفوق بالطبع على المخاطر وأضاف: "رسالتنا إلى المجالس المسؤولة عن النباتات ألا تقطع حواف النباتات حتى أغسطس".

وقالت كيت بيتي، المسؤولة عن حملة النباتات على حواف الطرق، إن الظروف التي نجمت عن وباء كورونا يمكن أن تساعد في الفوائد طويلة الأجل للأنواع المهددة مثل خشب الكالامينت، "إن قطع الحواف بشكل أقل سيوفر النباتات والمال ويقلل الانبعاثات".

وقال داينز، وهو أيضًا مربي نحل، إن التقليل من قص الحشائش سيساعد الأنواع الأخرى التي تعتمد على الزهور البرية في الازدهار، كما أن هذا العام هو الأفضل على الإطلاق من حيث إفراز العسل ورؤية النباتات البرية التي كانت مهددة بوقف نموها.

ومن المؤكد أن هذا العام سيشهد مستويات أقل بكثير من قتل الحياة البرية؛ إذ تشير التقديرات السابقة إلى أن السيارات والشاحنات في المملكة المتحدة قتلت حوالي 100 ألف من القنافذ، ومثلهم من الثعالب، و30 ألف من الغزلان سنويًا، بالإضافة إلى العديد من الأنواع الأخرى من الطيور والحشرات.