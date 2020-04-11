 أمريكا على أعتاب نصف مليون إصابة بكورونا.. و2000 وفاة جديدة تجعلها أعلى حصيلة يومية - بوابة الشروق
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أمريكا على أعتاب نصف مليون إصابة بكورونا.. و2000 وفاة جديدة تجعلها أعلى حصيلة يومية


نشر فى : السبت 11 أبريل 2020 - 5:28 ص | آخر تحديث : السبت 11 أبريل 2020 - 5:28 ص

اقتربت أمريكا من تسجيل نصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما حدثت أعلى حصيلة يومية من الوفيات يوم الجمعة.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن 499,252 إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة.

في حين توفي ما لا يقل عن 18,693 شخصًا في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.

وإلى الآن، أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز أن هناك 1.935 حالة وفاة جديدة في يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وكان الرقم القياسي السابق لأحدث وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد، هو 2009. وسجلته الخميس الماضي.

ويشمل إجمالي الحالات جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، إضافة إلى جميع الحالات التي أعيدت إلى البلاد.

وتعد وايومنغ هي الولاية الأمريكية أو الإقليم الوحيد الذي لا يبلغ عن وفاة بسبب فيروس كورونا.


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