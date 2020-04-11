فرنسا تسجل 643 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في فرنسا إلى 13 ألفًا و832 حالة وفاة، بعد تسجيل 643 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم السبت، سجلت فرنسا 353 في المستشفيات و290 وفاة في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى، وفق ما أفاد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 106 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و733 ألف إصابة.