الخارجية الأمريكية: إعادة 56 ألفا من الرعايا الأمريكيين بالخارج

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إعادة نحو 56 ألفا من الرعايا الأمريكيين بالخارج لوطنهم، من بينهم أكثر من 10 آلاف خلال الأسبوع الماضي فحسب، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا "كوفيدـ19" عالميا.

وقالت جولي تشانج النائبة الأولى لمساعدة وزير الخارجية لشئون نصف الكرة الغربي - في تصريحات هاتفية للصحفيين - إن هؤلاء الرعايا أعيدوا من 97 دولة اعتبارا من 29 يناير الماضي، لافتة إلى أن الوزارة تدرس تنظيم رحلات جديدة لإعادة المزيد من الرعايا.

من جهته، قال إيان براونلي رئيس المجموعة المسئولة عن إعادة الرعايا بالخارجية الأمريكية، إنه يتم تتبع 20 ألف مسافر أمريكي بحاجة للمساعدة لتمكينهم من العودة لبلادهم.

وجدد براونلي حثه لجميع المسافرين الأمريكيين بالخارج للعودة لبلادهم.. محذرا إياهم من إمكانية فرض قيود تضطرهم للانتظار بسبب وباء كورونا.

ونبه إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستوقف رحلاتها خلال مرحلة قريبة وأن توقيت ذلك يرتبط بحجم الطلب على الرحلات وتوافر إمكانية تنظيمها.