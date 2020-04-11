قال إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن جثة المتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا، ويتم اتخاذ الإجراءت الوقائية بشأنها، "لا تنقل العدوى"، مُعلقا: "الفيروس مش بيمشي، ومش هيطلع من القبر يروح للناس".

وأشار الطاهر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إلى ضرورة توعية المواطنين بأن المرض ليس وصمة عار.

وعلق الطاهر على اعتراض المواطنين على دفن جثة المتوفي بفيروس كورونا، مثلما حدث في قرية بولس بكفر الدوار مع والد طبيب توفى بعد إصابته بالفيروس، قائلا: "حتى لو أصيب طبيب أو توفى بالفيروس، فهو توفى علشان يحمي الوطن من المرض، فلا يكون جزاؤه أن يعامل معاملة سيئة".

كان عدد من أهالي قرية بولس بكفر الدوار رفض دفن الضحية الأولى لفيروس كورونا بالبحيرة؛ خوفًا من تفشي الإصابة بين المواطنين في القرية، وهي لمسن يبلغ من العمر 70 عاما، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا عن طريق نجله الطبيب المقيم بالإسكندرية والمصاب بالفيروس، والمحتجز بمستشفى العجمي، والذي ترجع أصوله ومقابر عائلته إلى قرية بولس، وعقب وفاة والده تم تكفينه، واتخاذ كامل الإجراءات الاحترازية.

وأشرفت قوات الأمن على إنهاء إجراءات الدفن، بعد فض الاشتباك بين المواطنين وأقارب الضحية؛ بسبب الجدل على دفن الجثة من عدمه في مدافن القرية.