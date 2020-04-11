الرئيس اللبناني يدعو إلى عدم الاستسلام لثقافة الموت وتداعياتها

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت الجميع "عدم الاستسلام لثقافة الموت وتداعياتها".

وقال عون، في رسالة للبنانيين بمناسبة حلول عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن "زمن الآلام مهما طال، فإن القيامة تبقى جوهر إيماننا واصالة انتمائنا إلى هذا الوطن المثقل بالجراح منذ فجر تكوينه".

وأضاف: "للفصح هذا العام رسالة فريدة تتشارك فيها البشرية بأسرها بسبب وباء كورونا، الذي يحصد من أبنائها يوميا ما بات يشكل أكثر من عدد ضحايا الحروب الكبرى".

وأكد أن "المعاناة المشتركة لا بد ستثمر روحية تضامن وقيما فاعلة سيتجدد بها وطننا، ليسير قدما نحو آفاق الحياة وقد تعافى من الامه، مفتخرا بابنائه جميعا بمختلف انتماءاتهم".