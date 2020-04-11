أفراد وشركات ينضمون لمبادرة جمعية رسالة في تحدي الخير

انضمت شركة رفكو للانشاء والتعمير لتحدي الخير الذي أطلقته جمعية رسالة للتكفل بمصاريف الأسر التي فقدت مصدر رزقهم بسبب ظروف الحظر المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وحث رامي فارس رئيس مجلس ادارة الشركة باقي الشركات العقارية للمشاركة في مبادرة جمعية رسالة قائلا " الفترة اللي فاتت كنا بنتنافس منافسة شريفة في البيزنس، لكن حان الوقت للتنافس في الخير" وأضاف أن الشركة انضمت لتحدي الخير بالتكفل بـ 200 أسرة فقدت مصدر رزقها.



كما أكد أن الشركة أطلقت تحدي ولكن تلك المرة مع عملائها وأنها ستتبرع بضعف اي مبلغ سيقوم عملائها بالتبرع به لصالح انقاذ العمالة اليومية وقال " اللي هيتبرع بجنيه، الشركة هتتبرع أمامه بـ2 جنيه من أجل ابقاء البيوت المصرية مفتوحة وعامرة بالخير" مختتما كلامه " هدفنا التكفل بألفين أسرة على الأقل، والمغتربين الذين يودون التبرع والظروف تحال بين تحقيق ذلك سأقوم بالتبرع لهم حتى يجدوا طريقة للتبرع".



يذكر أن "تحدي الخير" يحظى بتفاعل متزايد بين نجوم الرياضة والفن في مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن أطلقه سعد سمير مدافع النادي "الأهلي" في 18 مارس من أجل التكفل بعدد من الأسر المصرية الفقيرة التي تضررت من توقف مصادر دخلها بسبب الحجر الصحي، وانتقلت الفكرة إلى المغرب ودول عربية أخرى.