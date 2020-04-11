سواريز: باتيستوتا مثلي الأعلى

اعترف الأوروجوياني، لويس سواريز، مهاجم برشلونة بإعجابه الشديد بالنجم الأرجنتيني السابق، جابرييل باتيستوتا.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» عن باتيستوتا: "أود أن أخبرك أنك كنت معبودًا بالنسبة لي منذ أن كنت صبيا، بالنسبة لكرة القدم، كنت أعظم شيء رأيته، تمتلك جودة رهيبة".

وأضاف الوزيتو: "لديك قوة رائعة وقدرة على تسجيل أهداف بكل الطرق، حاولت تقليدك منذ أن كنت صبيا ولهذا أنا معجب بك كثيرا".

وأتم سواريز: " أنت مثلي الأعلى، أود أن أكون قادرا على مقابلتك والتحدث عن كرة القدم عندما ينتهي كل هذا الوقت السيئ ".