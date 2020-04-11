

فقراء إندونيسيا: «العزلة الذاتية تعني فقدان مصدر الدخل الوحيد»

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي حصد من الأرواح ما يزيد عن مليون ونصف الميلون حول العالم، وعدد الإصابات التي تخطت 100 ألف، أفادت إندونيسيا عن أكثر من 300 حالة وفيات.

ومنذ اندلاع المرض، شجع خبراء الصحة العامة الجمهور على العزلة الذاتية لمدة 14 يومًا لاحتواء الانتشار السريع للفيروس، وفقا لما ذكرته "ذا كونفرسيشن".

كما اقترح الرئيس الإندونيسي، جوكو وي دودو، أن يؤدي الناس العمل والصلاة من المنزل لمدة أسبوعين، لمنع المزيد من انتشار المرض شديد العدوى.

ولكن على الرغم من أن هذا الإجراء الوقائي أثبت فعاليته، فإنه لا يأخذ في الاعتبار حقيقة أن العديد من الفقراء ومنخفضي الدخل لا يمكنهم تحمل تلك العزلة؛ فالأشخاص الذين يعملون في القطاعات غير الرسمية والعارضين مثل السائقين والعاملين في متاجر البقالة والمطاعم، لا يتمتعون برفاهية العمل من المنزل.

في عام 2019 ، شكل الأشخاص الذين يعملون في القطاعات غير الرسمية 57.2 % من القوى العاملة في إندونيسيا، أي حوالي 74 مليون شخص، ويعيش ما يصل إلى 25.14 مليون شخص تحت خط الفقر، وهو ما يمثل 9% من سكان إندونيسيا.

ومع تباطؤ الأعمال التجارية الذي نجم عن الفيروس، يواجه العمال مخاطر بفقدان وظائفهم ودخلهم في إندونيسيا.

ونشر سائق إندونيسي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ثلاثة أيام من إعلان الحكومة عن الفيروس، يقول فيه إن السائقين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس؛ حيث يلتقون بالعديد من الأشخاص أثناء عملهم، وفي ذات الوقت لا يمكنهم التوقف عن العمل.

وكانت "جوجيك"، وهي واحدة من أكبر منصات برامج التشغيل عبر الإنترنت في إندونيسيا، علقت حساب أحد سائقيها بعدما اشتبه في إصابته بالفيروس، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف سيحصل السائق على دخله؟

قصة أخرى لعاملة منزلية تبلغ من العمر 36 عامًا من يوجياكارتا، التي تبعد حوالي 500 كيلومتر من العاصمة جاكرتا، تقول: "لا أستطيع أن أعزل نفسي؛ لأن انعدام العمل يعني انعدام المال، وذلك يعني أنني لن أستطيع إطعام أطفالي".

وللتغلب على تلك الأوضاع السيئة التي يمر بها الفقراء بإندونيسيا، يجب على الحكومة معالجة القضايا الأساسية التي تخلق نقاط ضعف في المقام الأول؛ ويمكن إجراء ذلك من خلال تعزيز برامج القضاء على الفقر وإنشاء تغطية صحية شاملة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وسيضمن نظام التغطية الصحية الشاملة للجميع، ولكن النظام الإندونيسي الحالي، غير كافٍ ليطلق عليه التغطية الصحية الشاملة؛ لأنه لا يزال يتطلب من الأشخاص دفع قسط شهري، وذلك قد يكون مشكلة للعمال غير الرسميين والعارضين الذين غالبًا ما يكونون غير قادرين على دفع رسومهم الشهرية بانتظام، مما يؤدي إلى إلغاء عضويتهم.

ولذلك يجب على الحكومة تخصيص ميزانية لتوفير الخدمات الصحية الأولية للفقراء، شاملة توفير التثقيف الصحي ومياه الشرب النظيفة والتغذية والتحصين وعلاج الأمراض المعدية وغير المعدية.

كما يجب على الحكومة معالجة المزيد من المشاكل الأساسية المتعلقة بالطبيعة المتغيرة للعمل خلال الوباء، وتقديم المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي للأشخاص العاملين في القطاعات غير الرسمية خلال الطوارئ التي فرضها الفيروس.

وفي حالة عدم وجود دعم كافٍ من الحكومة، سيواجه العديد من هؤلاء الأشخاص خطرًا أكبر بفقدان دخلهم أو الإصابة بالمرض ومن ثم نشر الفيروس، ولذلك يجب على الصحة العامة أن تنظر بجدية في الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للمجتمع لضمان سلامة المجتمع، من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية في البلاد.