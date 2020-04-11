القوات المسلحة تواصل التعقيم والتطهير الوقائي بالقاهرة والإسكندرية

واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائى للميادين والأماكن الحيوية، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجوال المواطنين لعدم تعطيل الحركة المرورية، وذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير ميدان العباسية وعدد من الشوراع المحيطة ومسجد النور وبرج مصر للسياحة ومجمع محاكم مجلس الدولة ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ومبنى وزارة الكهرباء والطاقة وجهاز الخدمات العامة وعدد من المرافق الحيوية والمصالح الحكومية التى يتردد عليها عدد كبير من المواطنين يومياً بالاضافة إلي موقفى النقل الجماعى بالعباسية وألماظة، وذلك من خلال أطقم التطهير المحمولة التى عملت على تطهير كافة الأسطح المحتمل نقل الفيروس من خلالها للمواطنين، وعربات التعقيم المتحركة المخصصة لأعمال تعقيم وتطهير واجهات المبانى والأرصفة.

وفى سياق متصل، أجرى عناصر الحرب الكيميائية للمنطقة الشمالية العسكرية عمليات التطهير والتعقيم الوقائى بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والمنشآت العامة بمحافظة الأسكندرية، وكذا سوق الجملة بالحضره باعتباره مصدر رئيسى لتوزيع الخضروات والفاكهة، ومحطات السكك الحديدية بالأسكندرية حيث أنها مقصداً للعديد من المسافرين لجميع محافظات الجمهورية ، كما تمت عمليات التطهير الخارجى لمستشفى العجمى التخصصى.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ بداية الأزمة على تطويع عدد ضخم من معدات ومركبات الإدارات التخصصية بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بأعمال التطهير لأكبر قدر ممكن من المنشآت والأماكن الحيوية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من الأفراد وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا.