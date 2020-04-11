قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لن تستطيع تقديم معارض «أهلًا رمضان» بصورتها التقليدية، من خلال المعرض الرئيسي ومعارض المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم التحضير منذ وقت سابق لأزمة كورونا، بانتشار المعرض في السلاسل التجارية.

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الجمعة، أنه بعد إلغاء فعاليات المعارض كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، تم التوسع في التعاقد والاتفاق مع السلاسل التجارية لاستقبال معارض «أهلًا رمضان» بداخلها، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع نحو 1800 محل تجاري «سوبر ماركت»، إضافة إلى طلب العديد من المتاجر المشاركة.

وأشار إلى أن ثلاث من كبار شركات التجارة الإلكترونية انضمت لوزارة التموين، لافتة إلى أن هذه الشركات لديها أكثر من 1300 مندوب بسيارة، لتوصيل الطلبات للمنازل.

وتابع أن هذا العام أصبح المعرض أقرب من أي وقت سابق، مشيرًا إلى أن نسب التخفيضات تصل إلى 20%، وهو مؤشر هام جدًا لتوافر السلع، طبقًا لنظرية العرض والطلب، على حد قوله.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قررت إلغاء معارض «أهلًا رمضان» السنوية، التى كانت تقام قبل أسبوع من حلول شهر رمضان، التزامًا بقرار مجلس الوزاراء بمنع الفعاليات الجماهيرية، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.