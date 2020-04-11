نيويورك تغلق المدارس حتى نهاية العام الدراسي مع استمرار التعليم عن بُعد

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو اليوم السبت استمرار إغلاق المدارس حتى نهاية العام الدراسي نظرا لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدينة، على أن تستمر عمليات التعليم عبر الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يؤثر على 1.1 مليون طفل في حوالي 1800 مدرسة سيتلقون تعليمهم عبر الإنترنت خلال الثلاث شهور القادمة، لافتة إلى أن تلك المدارس سارعت قدر الإمكان للتأقلم على التعليم عن بُعد عقب القرار المبدئي في 16 مارس الماضي بتعليق الدراسة في المدارس لمدة محددة، في تحول وضع المُعلمين أمام أكبر تحدي في مسيرتهم المهنية.

وقال دي بلاسيو إن "المعلمين تم مطالبتهم بالتدريس من خلال طريقة جديدة تماما للتعليم وكان لديهم أسبوعا واحدا للتأقلم سريعا"، مؤكدا أن "كل ما نفعله هدفه حماية أطفالنا وعائلاتنا للمساعدة في إنهاء الألم والمعاناة".

ولفتت الصحيفة إلى أن دي بلاسيو واجه في البداية ضغوطا هائلة من أولياء الأمور والمعلمين لاتخاذ قرار تعليق الدراسة مع بدء تفشي فيروس كورونا في المدينة التي تحولت إلى بؤرة الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه بعد المقاومة في البداية قرر تعليق الدراسة قائلا: "لم أكن أتخيل ولو بعد مليون سنة أن أضطر لفعل ذلك".

وذكرت الصحيفة أن أكثر من 10 ولايات أمريكية أخرى والعديد من المناطق المخلية أعلنت إغلاق المدارس حتى نهاية العام الدراسي، وبينها ولايات كاليفورنيا وبنسلفانيا وواشنطن التي أعلن حكامها القرار خلال الأيام الأخيرة.