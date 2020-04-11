إيطاليا تبدأ رفع أولى إجراءات الإغلاق في 14 أبريل



- مسؤول إيطالي: أكثر من 1800 وفاة بدور المسنين في إقليم لومبارديا

ذكرت قناة "سكاي تي جي 24" الإخبارية الإيطالية، اليوم السبت، أنه من المنتظر رفع أولى إجراءات الاغلاق العام في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوم 14 أبريل المقبل، وذلك مع بدء مسار "المرحلة الثانية".

ووفق نسخة متداولة للمرسوم الحكومي الجديد الخاص بحالة طوارئ فيروس كورونا، فإن الحكومة الإيطالية ستسمح أيضا، بدءا من 13 الشهر الجاري بإعادة فتح تجارة التجزئة لأجهزة الحواسيب ومعدات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية السمعية والبصرية والأجهزة المنزلية، فضلاً عن متاجر البيع بالتجزئة للمعدات الصحية وكل المنتجات المعروضة عبر الإنترنت وتلك التي يتم طلبها عبر البريد أو الراديو أو الهاتف.

وأمس، أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، خلال مؤتمر صحفي، تمديد تدابير احتواء فيروس كورونا على المستوى الوطني إلى 3 من شهر مايو المقبل، مؤكدا أنه "يتحمل كل المسؤولية السياسية" عن هذا القرار.

وقال كونتي إن تمديد حالة الإغلاق "كان خيارا صعبا ولكن ضروريا"، حيث "لا يمكننا الاستسلام الآن" و"تضييع الجهود المبذولة" إلى اليوم، مؤكدا رفعها قبل الثالث من الشهر القادم "إذا توافرت الشروط" الصحية، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

وأشار كونتي إلى أن تدابير الاغلاق تشمل، كما كان في السابق، الأنشطة الإنتاجية، ولكنه أكد استثناء أنشطة تجارية، من بينها المكتبات ومتاجر الأدوات المدرسية وأمكان بيع ملابس الأطفال.

من جهته، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومته بمساعدة إيطاليا التي عصف بها فيروس كورونا بشدة، وذلك في مذكرة نشرت في وقت متأخر أمس.

وأمر ترامب بإتاحة عناصر الجيش الأمريكي المتمركزين في إيطاليا للمساعدة في بناء المستشفيات الميدانية ونقل الإمدادات والوقود والطعام.

وإيطاليا لديها أعلى حصيلة لوفيات فيروس كورونا في العالم، حيث سجلت 18849 حالة وفاة حتى أمس، بحسب وكالة الحماية المدنية.

إلى ذلك، تحدث مدير المعهد العالي للصحة في إيطاليا، سيلفيو بروزافيرو عن "أرقام مقلقة" للوفيات في دور الرعاية الصحية للمسنين في منطقة لومبارديا، الإقليم الأكثر تضررا على المستوى الوطني من كورونا.

وقال بروزافيرو، في مؤتمر صحفي، أمس، بمقر المعهد بالعاصمة روما: "إذا تؤكد بيانات لومبارديا، من جهة، الاتجاه الإيجابي للمنحنى الوبائي، فإنها من جهة أخرى تظهر عدد وفيات في دور الرعاية الصحية للمسنين بالمنطقة وصلت إلى 1822 حالة وفاة".

ويبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في لومبارديا 10 آلاف و22 وفاة، بينما يصل العدد الكلي للحالات الايجابية 54 ألفا و802 شخصا.