قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الدولة تعطي الأولوية في هذه المرحلة لاسترجاع العالقين في الخارج، ممن ليس لديهم مكان للمبيت فيه، ولا يمتلكون من الأموال ما يكفي لإطالة إقامتهم بالدول الأجنبية العالقين بها، مضيفة أن كل الشرائح التي عادت دفعت أسعار تذاكرهم.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، أن منذ بداية أزمة كورونا، غادرت خمس رحلات جوية إلى المملكة العربية السعودية لاسترجاع المصريين العالقين من المعتمرين، إضافة إلى خمس رحلات مماثلة لاسترجاع العالقين في الكويت، ورحلات لفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت أن العائدين كانت تجرى عليهم التحاليل فور وصولهم؛ للتأكد من سلامتهم، وحفاظًا عليهم وعلى أسرهم، لافتة إلى أن عدم التزام بعض العائدين من الخارج بالحجر الصحي في منازلهم لمدة 14 يومًا، أدى إلى وضع العالقين من قبل الدولة بالحجر الصحي في بعض الفنادق.