اجتماع استثنائي في برشلونة لمناقشة الاستقالات الجماعية

يمر مجلس إدارة برشلونة، بفترة صعبة للغاية، بعد استقالة 6 من أعضائه، خلال الأيام الماضية.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية فإن جوزيب ماريا بارتوميو، سيعقد اجتماعًا استثنائيًا غدًا الأحد أو الاثنين، لمناقشة كيفية شغل الوظائف الشاغرة بعد الاستقالات ووضع الخطة المستقبلية لهذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن هذا الاجتماع يأتي كاستجابة للاستقالات الجماعية من ستة أعضاء، حيث سيستدعي بارتوميو الأعضاء الباقين للاجتماع للتعامل مع القضايا العاجلة.

وتابعت أن أعضاء المجلس سيناقشون من يجب أن يكون المرشحون المناسبون لملء تلك الوظائف الشاغرة بالإضافة إلى تعيين نائب جديد للرئيس.

وواصلت أن الاجتماع سيعقد إلكترونياً، بسبب تدابير الحماية الصحية التي يتخذها الجميع للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث سيكون هذا الاجتماع الثالث الذي يتم عبر الانترنت.