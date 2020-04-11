 وزير الصحة البريطاني: وفاة 19 عاملا في قطاع الصحة جراء إصابتهم بكورونا - بوابة الشروق
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وزير الصحة البريطاني: وفاة 19 عاملا في قطاع الصحة جراء إصابتهم بكورونا

أ ش أ
نشر فى : السبت 11 أبريل 2020 - 1:02 م | آخر تحديث : السبت 11 أبريل 2020 - 1:02 م

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم السبت، إن 19 من العاملين في قطاع الصحة توفوا إثر إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت صحيفة"دايلي ميرور" البريطانية، أن كشف وزير الصحة البريطاني عن أعداد الوفيات في القطاع الصحي، يأتي بعد يوم واحد من رفض كبيرة مسئولي التمريض روث ماي الكشف للصحفيين عن أعداد الوفيات في القطاع الصحي.

وقالت ماي "إنه سيكون من غير اللائق بالنسبة لي الآن أن أدرجهم في قائمة وأعطيهم ترقيما، لأننا لم نحص بالضرورة جميع ضحايا الفيروس في جميع أنحاء بريطانيا، حيث لم تسمح لنا جميع العائلات بالحديث عن ذويهم".

من جانبها، قالت دونا كينير الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للتمريض، اليوم السبت، إن الموظفين الذين يموتون ليسوا هم الذين يعملون في العناية المركزة، لكنهم يعملون في أماكن تفتقر إلى معدات الحماية الشخصية.

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