في خضم الأزمة التي تخوضها دول العالم جراء فيروس كورونا، على رأسهم أمريكا وإيطاليا وأسبانيا، اللائي أصبحن بؤرا جديدة للوباء، يبدو أن هناك بؤرة جديدة في طريقها للظهور، إذ حذر مسؤولو الصحة العامة الكنديون من وصول عدد الوفيات في بلادهم إلى 22 ألف حالة وفاة بسبب الوباء، حتى مع تطبيق إجراءات الحظر والتباعد الجسدي، وإغلاق الشركات والمدارس.

كما توقع المسؤولون أنه في حال إسقاط تدابير المراقبة والإجراءات الاحترازية في البلاد، سيؤدي إلى وصول عدد الوفيات إلى 300 ألف حالة وفاة، مصنفين الوباء بالأكثر دموية في البلاد حتى الآن، ومطالبين الشعب بإتباع الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم، وفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، أول أمس الخميس، بعد خروجه من العزل الذاتي، إنه لا يزال واثقا من أن الكنديين يمكنهم مواصلة ضبط سلوكهم، واتباع التعليمات، بما في ذلك البقاء في المنزل والعمل بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتابع ترودو: "لدينا الفرصة لتحديد شكل بلدنا في الأسابيع والأشهر القادمة"، مستكملا أن "أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد تتأقلم في الوقت الحالي، لكننا على مفترق الطرق بين أفضل وأسوأ النتائج الممكنة، أفضل نتيجة ممكنة ليست طريقًا سهلًا، علينا الالتزام".

وسجلت كندا ما يقرب من 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، في حين وصل عدد الوفيات إلي 461 حالة وفاة، بعد إعلان 81 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد وفيات تسجله كندا منذ دخول الفيروس، الذي يجتاح أراضيها بوتيرة متسارعة.

وتزامنت توقعات الفيروس، مع إصدار تقارير عند تضرر الوظائف في البلاد خلال شهر مارس الماضي، والتي وجدت أن أكثر من مليون كندي فقدوا عملهم، مما سلط الضوء على التكلفة الباهظة التي تواجهها كندا والدول الأخرى أثناء محاولتها التوفيق بين المرونة الاقتصادية والصحة العامة.

وتعرضت الحكومة الكندية لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة لحث المقاطعات على إصدار توقعاتها بشأن الفيروس، إذ أصدرت سبع مقاطعات في كندا توقعاتها الخاصة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، إذ حذرت أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان، من ارتفاع عدد الوفيات لتتراوح بين 3 آلاف و15 ألف حالة وفاة مع المسار الحالي للفيروس.

وقالت الدكتورة تيريزا تام، مديرة الصحة العامة في البلاد: "تتضاعف حالات الاصابة بكورونا في البلاد كل ثلاثة إلى خمسة أيام"، وبينما استمرت الحالات في الارتفاع في أونتاريو وكيبيك، أوضحت مديرة الصحة العامة أنه "من المبكر جدًا" معرفة مدى قرب البلد من بلوغ ذروة كورونا.

وأوضح مسئولو الصحة العامة أن كندا ستشهد أكثر من 30 ألف حالة إصابة، بحلول الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى 700 حالة وفاة.

وتوقع مسؤولو الصحة في تقاريرهم أن ما بين 934 ألف و1.9 مليون كندي يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، بينما يمكن أن يموت ما بين 11 و22 ألف بسبب مضاعفات الفيروس، وهو أفضل سيناريو يمكن أن تخوضه البلاد.

ففي ظل عدم وجود إجراءات رقابية صارمة، يخشى الخبراء من أن ينتشر الوباء بسرعة حتى في أفضل أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، ليصل عدد الوفيات إلى 300 ألف كندي، وهو ما يعادل تقريبًا عدد الوفيات من جميع الأسباب كل عام في البلاد.

تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاءت بعدما أنهى عزلته الذاتية، التي بدأت في منتصف مارس بعد أن ثبت إصابة زوجته، صوفي جريجوار ترودو، بالفيروس، إذ حضر أول اجتماع وزاري له، يوم الأربعاء الماضي، على أن يواصل العمل من المنزل.

وحث رئيس الوزراء الكنديين على الاستمرار في البقاء في منازلهم قدر الإمكان، مشجعا المواطنين أنه "في حين تبدو بعض الأرقام صعبة، إلا أن البلاد لا تزال لديها فرصة للسيطرة على الوباء وإنقاذ الأرواح".