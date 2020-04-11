 ظهور حالة ايجابية بكورونا لبائع في سوق خضار ببورسعيد - بوابة الشروق
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ظهور حالة ايجابية بكورونا لبائع في سوق خضار ببورسعيد

محسن عشرى
نشر فى : السبت 11 أبريل 2020 - 3:20 م | آخر تحديث : السبت 11 أبريل 2020 - 3:20 م

أسفرت نتائج التحاليل التي أجريت لحالات الاشتباه بمحافظة بورسعيد، عن وجود حالة إيجابية لمواطن كان يعمل على فرشة لأحد الباعة الجائلين بسوق "ستوتة" لبيع الخضار والفاكهة بنطاق حي العرب.

وطالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أصحاب المحلات المغلقة والتي تغيرت نشاطها إلى نشاط تخزيني بفتح محلاتهم لبيع الخضروات والفاكهة والمهن الحرفية حيث من غير المسموح بعد الآن وجود أي أسواق عشوائية في أي منطقة من أحياء المحافظة المختلفة والتي تمثل أخطر البؤر لانتشار كورونا.

ووجة المحافظ، رؤساء الاحياء باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات المغلقة والتي تقوم بنشاط تخزيني.

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