بريطانيا تسجل 823 وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل 823 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم السبت، وصل إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 8937 حالة وفاة.