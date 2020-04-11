وزير النفط العراقي: انتعاش الأسواق مرهون بالسيطرة على كورونا

صرح نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بأن الاتفاق الأخير للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المتحالفة معها مرهون بمدى تعاون الدول المنتجة في الحفاظ على استقرار الأسواق، مشيرا إلى أن انتعاش الأسواق مرهون أيضاً بمدى السيطرة والقضاء على جائحة كورونا المتفشي حاليا في العالم.

وقال الغضبان لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم السبت إن "نـجـاح الاتــفــاق يـهـدف لإعـادة التوازن والتوافق لأسـواق النفط الـعـالمـيـة".

وأضاف أن "الدول المنتجة لجأت إلى هذا الاتفاق بشأن التخفيض لضمان حــدوث اسـتـقـرار فـي الـسـوق وخفض الخزين الكبير لـدى معظم الـدول، الذي وصل إلى كميات كبيرة جداً".

وأكد أن "المجتمعين اتفقوا أن يـكـون المـقـيـاس لـتـخـفـيـض كميات الـنـفط حسب حصص الأعضاء لإنتاج شهر أكتوبر عـام 2018 وبموجب هذا الشهر يحتسب التخفيض"، لافتا إلى أن تـخـفـيـض 10 مـلايـين برميل من إنتاج "أوبك+" سيشكل بحدود 23 بالمئة من الكميات، وعليه ستلتزم جميع الدول بهذا التخفيض.

وقال الغضبان: "هناك إشكالية فنية تتعلق بالكميات التي أنتجتها دولة المكسيك فـي شهر أكتوبر من عام 2018 التي تعد المقياس لتخفيض الدول، مما حدا بها الى التريث بالتوقيع على الاتفاق، وعليه قـرر المجتمعون أن يجعلوا الاتفاق مرهونا بموافقة المكسيك".

وأضاف أن "اجتماع مجموعة العشرين يضم روسيا والمكسيك والسعودية، وأن الآمال معقودة عليه ليتم التأثير على المكسيك وإقناعها بالموافقة على محضر اجتماع "أوبك+"، وإن تم ذلك فإن دول منظمة "أوبك" ودول "أوبك+" ستباشر ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بعمليات التخفيض لحلول عطلة عيد الفصح، الذي بدأ امس الجمعة وينتهي الاثنين إذا لم تتم خلال هذه المناسبة عمليات بيع وشراء للنفط".

وأكد أن "الآمال معقودة أيضا على عدد من الدول خارج منظمة "أوبك" و"أوبك+" ومنها أمريكا وكندا والبرازيل والنرويج وغيرها من الدول،لخفض في انتاجها بمقدار خمسة ملايين برميل يومياً، فإن حدث ذلك فإن إجمالي التخفيض سيكون 15 مليون برميل يومياً من شأنه أن يحدث استقرارا وتوازنا في الاسواق العالمية".

وكشف عن أن الطلب على النفط سيشهد تراجعاً كبيراً خلال هذه السنة بالدرجة الأساس بسبب تفشي جائحة كورونا وتعطل معظم حركة الاقتصاد.

وشدد على أن "المخاطر التي ترافق هذا الاتفاق تتلخص في أن التخفيض يقتصر فقط على دول "أوبك" و"أوبك+" التي أقدمت على هذا الإجراء ، وهي فقط من تلتزم به ولا يلتزم الآخرون به، وعليه سيستفيد النفط الصخري وغيره من هذا الإجراء، وبالتالي فإن هذا الحل سوف لا يكون مستداماً، وإن الخطر الآخر يتمثل في استمرار تفشي جائحة كورونا في الدول الصناعية وغيرها وعدم انحساره فيها والذي من شأنه أن يطيل مدى الأزمة".