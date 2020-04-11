عمرو أديب عن منع دفن طبيبة متوفاة بكورونا: مظهر لا ينم إلا على الجهل والغوغائية

أين الرحمة والإنسانية؟ أين الإنسان المصري الرحيم والمتدين؟

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث منع أهالي قرية «شبرا البهو فريك» التابعة لمركز أجا دفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، قائلًا: «هذا الفعل لا يمثل مصر، وهؤلاء ليسوا مصريين».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن مصر سجلت 130 وفاة بفيروس كورونا لم يحدث بها مشاكل في الدفن إلا في حالتين، موضحًا أن معظم المصريين تفهموا أن إكرام الميت دفنه، وتفهموا الرسالة بشكل عاقل.

ولفت إلى أن «منع دفن الطبيبة مظهر لا ينم إلا على الجهل والغوغائية»، مستنكرًا: «كأن التجمع الخاص بهم لن يتسبب في إصابتهم بفيروس كورونا أو نقل الأمراض أو الوباء، وإنما الراحلة هي من ستنقل كورونا إلى الأفراد»، وفقًا لتعبيره.

وأعرب عن استيائه من انتقال أسرة الطبيبة بين قريتين؛ القرية الخاصة بها وقرية زوجها للتمكن من دفنها، متسائلًا: «أين الرحمة والإنسانية؟ أين الإنسان المصري الرحيم والمتدين؟ هؤلاء مجموعة من الأفراد غوغائية وجهلة»، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن مشكلة وفاة الفرد بكورونا تكمن في الغسل داخل المستشفى فقط، بخلاف الطاعون والكوليرا، معلقًا على مطالبة البعض بتخصيص مقابر جماعية لضحايا كورونا: «العدد حتى الآن يسمح بدفن المتوفى بجوار أسرته معزز مكرم دون تخصيص مقابر جماعية، لماذا تريدون تخصيصها؟».

وأطلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القنابل المسيلة للدموع على العشرات من أهالي قرية «شبرا البهو فريك» التابعة لمركز أجا أمام مقابر القرية الذين تجمهروا لمنع دفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا.

وتجمع الأهالي أمام سيارة الإسعاف التي تحمل جثمان الطبيبة، ورفضوا دخولها المقابر بالجثمان، بعدما علموا بخبر وفاة الطبيبة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.