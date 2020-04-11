اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين ينتهي دون اتفاق على خفض إنتاج البترول

سعر البرميل يهبط بنسبة تتجاوز ٤%

انتهى اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين، أمس ببيان يبدو أنه اتفاق على إنهاء حرب أسعار البترول بين روسيا والسعودية، لكنه يلمح إلى أن الدول المنتجة لم تضع اتفاقا نهائيا بخفض الأسعار.

ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى ضرورة تحقيق التوازن في سعر النفط، دون إشارة واضحة لاتفاق خفض الإنتاج، والذي كاد يتم في اجتماع دام لـ٩ ساعات لمنظمة الدول المنتجة للبترول وحلفائها والمعروفة بـ«أوبك+» مساء أول أمس الخميس، لولا رفض المكسيك خفض إنتاجها بأكثر من ١٠٠ الف برميل، خضوعا لطلب المنظمة.

وتوقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، أن تصل تخفيضات إنتاج النفط من الدول غير المشاركة في تحالف أوبك+ إلى خمسة ملايين برميل يوميا.

وأبلغ قناة روسيا-24 الحكومية «نعتقد أنه، إضافة إلى العشرة ملايين برميل (يوميا) التي اضطلعت بها أوبك+، سيكون هناك خمسة ملايين برميل (يوميا) أخرى من منتجي النفط خارج أوبك+».

وقال نوفاك إن كندا، غير العضو في أوبك+، مستعدة لخفض إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا، ولم يذكر حجم المساهمة المحتملة من الولايات المتحدة.

وكما أدى عدم استجابة المكسيك لطلب أوبك في اجتماع الخميس لانخفاض الأسعار بنسبة تقترب من ٥٪، أدى بيان مجموعة الـ٢٠ غير الواضح، وعلو صوت الخلافات بين الدول المنتجة، إلى هبوط سعر خام برنت في العقود الآجلة بنسبة 4.1% ووصل إلى 31.48 دولار للبرميل، كما هبط خام تكساس الأمريكي في المعاملات الفورية بنسبة تجاوزت ٩٪.

المكسيك لا ترفض خفض الإنتاج بالكمية التي تطلبها فحسب، ولكن يبدو أنها ترفض قيام الرئيس الامريكي دونالد ترامب بدور «الفة الفصل»، دون المشاركة في خطة خفض الإنتاج، رغم أن ترامب قاد عملية التقريب بين روسيا والسعودية لإنهاء حرب الأسعار بينهما، والتي اندلعت في الأسبوع الأول من مارس الماضى، عقب اجتماع لأوبك+، رفضت فيه روسيا خفض الإنتاج لمواجهة هبوط الأسعار تأثرا باجتياح فيروس كوفيد١٩ العالم، وتوقف العمليات الإنتاجية في غالبية مصانع الدول، خاصة الصين التي خرج منها المرض، مما أثر سلبا على الطلب.

ترامب الذي أجرى محادثات هاتفية عديدة مع أطراف الأزمة لحثهم على حل الخلافات، خوفا على شركات الإنتاج من البترول الصخري، والتي ترتفع تكلفته مقارنة بالبترول الأحفوري، حيث يهددها انخفاض الأسعار بالإفلاس، كما أعلنت إحدى تلك الشركات ذلك قبل أيام، لم يتخل عن لهجته التهديدية قبل ساعات من اجتماع الخميس بأن أمريكا تمتلك بدائل ستستخدمها اذا لم يتم الاتفاق على خفض الإنتاج، مشيرا الي انه لن يدخل في هذا الاتفاق.

ومع ذلك قالت المكسيك أمس، إنها وافقت على خفض الإنتاج بنحو ٢٥٠ ألف برميل يوميا، كما أشارت إلى أن إنتاجها انخفض بالفعل وسيصل في نهاية العام الجاري إلى ما بين مليوني و3 ملايين برميل يوميا.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أمس الجمعة، إنه وافق على «مساعدة المكسيك» في الوصول إلى اتفاق مع روسيا والسعودية بشأن خفض إنتاج النفط، مضيفا «نحاول جعل المكسيك تخرج من الموقف الصعب» .

وأضاف أن المكسيك وافقت على خفض إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية إلى جانب روسيا من خارج "أوبك" تطالب المكسيك بخفض أكبر لإنتاجها.

من ناحيته قال الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن بلاده توافق على الاشتراك في مبادرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج في إطار الجهود الرامية إلى استعادة استقرار سوق النفط العالمية، بعد تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أوبرادور في مؤتمر صحفي إنه توصل إلى اتفاق مع ترامب على كمية الخفض التي ستلتزم بها بلاده وهي مقبولة بالنسبة له بصورة أكبر من الكمية التي كانت مقترحة وفقا لاتفاق أوبك بلس وتبلغ 400 ألف برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الجمعة، إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وستتحمل جزءا كبيرا من الخفض الذي تم الاتفاق عليه بين دول أوبك بلس، ستوافق على كمية الخفض التي قبلتها المكسيك.

وردا على سؤال عن رفض المكسيك لأي خفض كبير في إنتاجها، قال أوبرادور إن الرئيس الأمريكي أعطاه تأكيدا بأن بلاده ستخفض إنتاجها بنسبة ضئيلة، مضيفا "في البداية طالبوا بخفض إنتاج المكسيك بمقدار 400 ألف برميل يوميا ثم 350 ألف برميل، لكن المكسيك يمكنها خفض إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط".

وأضاف أن "المكسيك ستساهم في استقرار الأسعار والتي انهارت خلال الأيام القليلة الماضية".

ومع ذلك، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن إبرام اتفاق خفض الإنتاج يتوقف على موافقة المكسيك بالهبوط بالحصة المطلوبة منها، وفقا لموقع "جلف نيوز".

وكان اتفاق الخميس، ينص على خفض ١٠ ملايين برميل يوميا حتى نهاية يونيو، ثم ٨ ملايين برميل حتى نهاية العام، وتصل كمية الخفض الي ٦ ملايين برميل يوميا بعد ذلك وحتى منتصف ٢٠٢٢.

ورغم ان اتفاق خفض الإنتاج الأساسى اذا تم سيكون خفضا تاريخيا، إلا أن كثيرا من المحللين يعتقدون ان هذا الخفض لن يكون كافيا أيضا، حيث إن الأسعار لم تتأثر فقط بحرب السعودية وروسيا وإغراق السوق بالنفط، لكن هناك أيضا أزمة بدأت في ديسمبر الماضي مع اجتياح فيروس كورونا للعالم، وتواصل أثاره الاقتصادية السلبية تفاقمها، طالما لا يوجد له علاج حتى الآن.

جولد مان ساكس، يرى أنه حتى يحدث توازن في أسعار البترول، يجب أن ينخفض الإنتاج بنحو ١٥ مليون برميل على الأقل.

وكريس ميدجيلي، رئيس قطاع التحليل في ستاندرد آند بورز، قال لـ«سى إن بي سي» الاقتصادي، إن الخفض حتى يخلق توازن في الأسواق يجب أن يتراوح بين ١٥ و٢٠ مليون برميل يوميا على الأقل.