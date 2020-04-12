بيراميدز: لم ندخل في مفاوضات مع أحمد حجازي

كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، موقف الفريق من الدخول في مفاوضات لضم أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بسيوني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «لم نتواصل لضم حجازي في الصيف، والأدق هل هو متاح في سوق الانتقالات أم لا».

وأضاف مدير التعاقدات بنادي بيراميدز: «هل يكون في تفكيره أن يعود إلى مصر وفريقه ينافس على الصعود الدوري الإنجليزي الممتاز».

وتابع: «تعاقدنا مع أحمد فتحي رسالة أننا نسعى للمنافسة على كل البطولات، تعاقدنا من قبل مع لاعبين كبار، وفتحي مجرد بداية».

وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق اليوم، السبت عن تعاقده مع أحمد فتحي في صفقة انتقال حر.