ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في موسكو إلى 499 شخصا

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو أن 149 مصابا بفيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 499 شخصا.

وقالت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم السبت :" إن 149 شخصا غادروا مستشفيات العاصمة خلال اليوم الأخير بعد شفائهم من الفيروس، منوهة بارتفاع معدل المتعافين في المدينة تدريجيا، موضحة أن جميع المتعافين يخضعون لفحوصات طبية إضافية بغية التأكد مرة أخرى من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتتصدر العاصمة الروسية موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في روسيا بتسجيلها 8852 إصابة من إجمالي عدد الإصابات في عموم روسيا البالغ اليوم 13584 إصابة.