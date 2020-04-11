أمريكا تسجل أكثر من ألفي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة، أكثر من ألفي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، عن الدكتورة ديبورا بريكس منسقة الاستجابة لقوة عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، قولها إنه على الرغم من أن البلاد لم تصل بعد لذروة تفشي الفيروس، إلا أن هناك مؤشرات تشجع على انخفاض المنحنيات.

واقتربت الولايات المتحدة من تسجيل نصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، ويشمل إجمالي الحالات جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، إضافة إلى جميع الحالات التي أعيدت إلى البلاد.

وتعد وايومنج هي الولاية الأمريكية أو الإقليم الوحيد الذي لم يبلغ عن وفاة بسبب فيروس كورونا.