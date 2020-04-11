قال شادي رضا، مصاب كورونا الذي توفيت زوجته وطفلته حديثة الولادة بسبب الفيروس، إن العدوى انتقلت من خلال شقيق زوجته إلى الأسرة، مشيرًا إلى تشخيص حالة زوجته في أول الأمر بنزلة شعابية، من قبل 4 أطباء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أنه تم إجراء أشعة مقطعية لزوجته على الصدر، فأظهرت وجود فراغات في الرئتين؛ ما جعل طبيب الأشعة يبدي تشككه بأنها مصابة بكورونا، ونصحه بالتوجه إلى مستشفى الصدر، وهناك أجري لها تحليل بعد أخذ مسحة منها، مشيرًا إلى أن التحاليل جاءت نتيجتها إيجابية.

وتابع أنه تم نقل زوجته لمستشفى الحجر الصحي بالعجمي، لافتًا إلى أنه بعد انتقال العدوى إلى زوجته تدهورت حالتها الصحية؛ لأنها كانت حامل، ومناعتها ضعيفة.

وأضاف أنه تم وضعها على جهاز تنفس صناعي، ونصح الأطباء بإجراء ولادة مبكرة لها، حتى يتم تخفيف الأحمال على الرئتين، متابعًا أنه بعد إتمام الولادة، توفيت الطفلة في اليوم التالي.

وتابع أنه بعد وفاة طفلته، انخفضت نسبة الأكسجين في دم الأم، إلى أن توفيت أمس الخميس، مشيدًا بمجهود القائمين على العمل بمستشفى العزل بالعجمي، ومديريتي الصحة بدمياط والإسكندرية.

واستطرد: «كل الجهات وقفت جنبنا في الأزمة دي»، مضيفًا أنه كان يتلقى اتصالات من جهاز الأمن الوطني؛ لمتابعة ما إذا كانت وزارة الصحة تتابع الحالات الصحية للمخالطين للمتوفية.

وتابع أن حالته الصحية تتحسن ولكن تحاليله مازالت إيجابية، محذرًا من الاستهتار بكورونا، وأن العدوى من الممكن أن تحدث في لمح البصر كما حدث مع أسرته.