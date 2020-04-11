فلسطين تشيد بدعم الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار فيروس كورونا

أعرب المشرف العام على الإعلام الفلسطيني الوزير أحمد عساف اليوم السبت، عن تقديره وشكره للاتحاد الأوروبي على دعمه الاقتصادي والسياسي المستمر للشعب الفلسطيني..مشيرا بشكل خاص إلى الدعم المالي والمساعدات التي قررها الاتحاد قبل أيام والتي جاءت لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة انتشار وباء (كورونا).

جاء ذلك خلال لقاء عساف مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورجسدرف .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ومن جانبه.. أكد بورجسدرف علي عمق علاقة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والشعب الفلسطيني، قائلا: "إنه سيعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين إعلام الاتحاد الأوروبي والإعلام الرسمي الفلسطيني لما فيه مصلحة علاقات الصداقة وبهدف تعميق التعاون بين الاتحاد وفلسطين".