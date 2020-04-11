استمرار جهود تعقيم وتطهير المنشآت ضد كورونا في العريش

واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة، أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش، وذلك بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وعبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد نائب المحافظ أنه تم استكمال تطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية والخدمة بحي العبور، بجانب تطهير محطة الكهرباء البخارية والصالة المغطاة والمدينة الشبابية بالعريش.

وأضاف نائب المحافظ أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة تتم يوميًا، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

بدوره أوضح العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات وفروع البنوك ومجمع المدارس بوسط المدينة وشارع أسيوط وحي الزهور، حيث تم تطهير وتعقيم نحو ٥٠٠ منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة، منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.

وأضاف عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، أن عمليات تطهير وتعقيم مدينة العريش بدأت الأسبوع الماضي، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.