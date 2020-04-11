إعادة فتح المستشفى الجامعي في أسوان بعد تطهيره وسلبية تحاليل الأطقم الطبية

قال الدكتور عبدالله العبيدي، مدير مستشفى أسوان الجامعي، إن المستشفى بدأ اليوم في استقبال الحالات المرضية بشكل طبيعي، عقب الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير لأقسام الاستقبال والعناية المركزة.

وأضاف أن ذلك جاء في أعقاب دخول حالة مرضية مصابة بكورونا المستشفى الأسبوع الماضي، كانت تعاني من مرض السكر وحالتها متأخرة، وتبين من الكشف المبدئي أنها مريضة بالتهاب رئوي حاد، وتم تحويلها إلى غرفة الرعاية، وعندما تم سحب عينات تحليل منها تبين إيجابية الحالة وإصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها على الفور من مستشفى أسوان الجامعي إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، إلا أن الحالة توفت أثناء محاولة علاجها داخل مستشفى العزل.

وتابع أن نتائج تحليل عينات 39 عاملا من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي، الذين خالطوا الحالة المصابة جاءت سلبية، بعد إخضاعهم للحجر الصحي داخل استراحة الجامعة بأسوان.