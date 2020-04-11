غلق وتشميع 8 محلات لمخالفتهم مواعيد الغلق بكفر الدوار

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، الجمعة، بغلق وتشميع ٨ محلات لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق بنطاق قرية زُهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة بإشراف من علي أبو مطير، نائب رئيس المدينة، للمرور على المحلات التجارية بنطاق قرية زُهرة، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة قسمي الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة، وإدارات "البيئة، الرقابة والمتابعة، والعلاقات العامة" بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.