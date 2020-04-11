كيف تتعامل مع شجار أطفالك أثناء العزل المنزلي بسبب كورونا؟ خبيرة تجيب

الشجار بين الأشقاء في المنزل أمر معتاد وطبيعي، ويحاول الآباء التعامل معه طول الوقت.

لكن، مع بقاء الأطفال في المنزل وغلق المدارس والمتنزهات والحدائق ومنع الخروج بسبب انتشار فيروس كورونا في كثير من دول العالم، اتسعت فترات البقاء في المنزل وبالتالي زيادة المشاجرات بين الأبناء؛ مما يزيد من الضغط على الآباء.

ونشر موقع "سيكولوجي توداي" مجموعة من النصائح التي وجهتها خبيرة التربية والسلوك، كلير ليرنر، وهي أخصائية اجتماعية متخصصة في تنمية الطفل، حول كيفية التعامل في تلك الظروف الجديدة التي أجبرت الأبناء على البقاء في المنزل طول الوقت مع بعضهم.

تقول كيلر، إنه من الأمور الخاطئة التي يقوم بها الآباء، خاصة الأمهات لأنهن الأكثر تعامل مع الأبناء وتربيتهم، هو وضع أنفسهم في موقف الحكم دائماً بين أولادهم، مما يجعلهم يفقدون الفرصة لتعلم كيفية الحكم على الأمور بمفردهم والتصرف في المواقف.

ولكن ما يمكنك التحكم فيه هو القواعد الأساسية للحفاظ على سلامة الأطفال، وذلك من خلال تعليمهم أن مهمتهم خلق أجواء لعب صحية وكيفية الترفيه عن أنفسهم وممارسة أنشطة مشتركة بينهم، ووظيفتك في المنزل هي التأكد من سلامتهم جسديا ونفسيا، والتأكد من عدم إيذاءهم لبعضهم.

وأكدت كيلر أن التدخل المستمر في كل مواقف المشاجرة بين الأبناء، قد يتسبب في انحياز الآباء لطرف دون الآخر من غير قصد، وذلك يخلق روح من العدائية بينهم، وشعور بلعب دور الضحية بين الأبناء، ومن الأفضل التأكيد لهم أن التدخل لحل المشكلة ليس من أجلهم، ولكن فقط لمساعدتهم على التفكير في المواقف، أي إعطاءهم المساحة الكافية للتفكير في الموقف وإبداء حكم ذاتي من أنفسهم على أنفسهم، مع منحهم بعض التوجيهات.

وقالت كيلر، إنه في حال وقوع شجار ما بين الأبناء بسبب لعبة أو شيء في المنزل يريدون اقتناءه، من الاستراتيجيات الرائعة في هذه الحالة هو منحهم 5 دقائق لإجراء اجتماع بينهم بشكل خاص، لتحديد خطة كيفية استخدام اللعبة سوياً، ووضع حل للمشكلة بينهم.

وإذا لم يتمكن أطفالك من الاتفاق على حل، يمكنك إخفاء اللعبة أو الشيء الذي تسبب في المشاجرة من البداية فترة زمنية، أو إخبارهم بموعد استعادة اللعبة إذا استطاعوا الاتفاق سوياً على اللعب دون شجار؛ وذلك لتفعيل استراتيجية تجربة عواقب الأفعال؛ ما يدفعهم لتغيير سلوكهم واختيار الأفضل لهم، وإذا بلغ الشجار بينهم حد التراشق بالأيدي أو الاعتداء الجسدي، من الأفضل عزل كل طفل في مكان مختلف مع توفير أنشطة لهم تكون مهدئة لانفعالهم، وكأنها استراحة وخلق مساحة آمنة للحظات.

كما يجب التركيز على ما يريد طفلك فعله وليس ما قام به من مخالفات في بداية الموقف، لأن التركيز على المخالفات يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من السلوك السلبي لدى الطفل، مع محاولة تخريج الطاقة الزائدة عند الطفل من الجلوس في المنزل لفترات طويلة وتوجيهها في مسار إيجابي، لتجنب القيام بحركات عنيفة أو ضرب الآخرين، ومحاولة فهم مشاعر الأبناء، سواء غيرة أو غير ذلك، مع وضع توضيحات لهم أن التصرف بسلوك مؤذي للتعبير عن مشاعره تجاه الآخرين من إخوته، لن يسمحوا له بفعله.

إن علاقة الأشقاء بين بعضهم هي أرض الاختبار لبناء جميع أنواع المهارات للتوافق مع الآخرين، مثل كيفية المشاركة، والتناوب، والتعامل في المواقف، وتعزيز مشاعر التعاطف، وتعلم التعاون، وحل المشكلات بشكل مشترك، لذلك لا تخشى الصراعات التي تنشأ بين أطفالك.