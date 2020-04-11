سؤال برلماني بشأن عدم رفع مخلفات هدم عشش المهاجرين والعصارة بالمرج

تقدم النائب أحمد علي إبراهيم، عضومجلس النواب عن دائرة المرج، بسؤال موجهة لوزير التنمية المحلية بشأن عدم رفع مخلفات هدم عشش المهاجرين والعصارة بالدائرة، عقب نقل قاطني تلك العشش إلى مساكن المحروسة، وأهالينا في شهر فبراير الماضي.

وقال «علي»، في سؤاله، إنه ترتب علي عدم رفع مخلفات هدم العشش بالدائرة منذ فبراير الماضي إلي تحول تلك المناطق لمقالب قمامة وسط المناطق السكنية تتسبب في نقل الأمراض والفيروسات، متسائلا: «لماذا تتقاعس الاجهزة التنفيذية في ظل جهود الدولة لمحاصرة الفيروسات والاوبئة».

وشدد «علي»، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالخدمات والمرافق الأساسية خاصة مستوى النظافة ورفع كفاءتها والعمل على تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تجمعات القمامة بصفة دورية على مدار اليوم، بالتزامن مع إجراءات وخطوات الدولة لمجابهة فيروس كورونا، والتي تفرض جزءا كبير من الاهتمام بمنظومة القمامة.

وأضاف «نائب المرج»، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين الخدمة والرعاية الطبية اللازمة للمواطنين والتي ظهرت على أرض الواقع من خلال مجابهة جائحة كورونا المستجد، مما يلزم علي المواطنين بعدم القاء القمامة، وايضًا علي وزارة التنمية المحلية بتوفير مقالب للقمامة بعيدة عن التجمعات وذلك كإجراء احترازى لمنع تسلل الفيروسات للمواطنين.